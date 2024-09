Juventus, il focus sul Manchester City: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della sfida con il City.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “La partita più attesa della prima fase bianconera della Champions League 2024/25 è sicuramente quella dell’11 dicembre 2024:

Juventus-Manchester City, con la squadra vincitrice della competizione nel 2023 e tra le favorite assolute anche in questa annata che farà visita all’Allianz Stadium ai ragazzi allenati da Thiago Motta.

Una serata diversa dalle altre, una sfida di primissimo livello e anche un modo per misurarsi contro club di valore assoluto.

Una storia che si arricchirà di un nuovo testa a testa, dopo i sei giocati nelle coppe europee – a partire dal primo turno di Coppa UEFA del 1976, in cui i bianconeri persero la sfida d’andata lontano da Torino per 1-0, ribaltando poi il ritorno con la vittoria per 2-0 in casa.

Doppio 1-1 invece nel girone di Europa League in cui Juventus e City si sono incontrate nel 2010, mentre le partite più recenti sono quelle – sempre ai gironi

– disputate in Champions League nel 2015: 2-1 in trasferta in rimonta firmato dai gol di Mario Mandzukic e Alvaro Morata, seguita poi dal ritorno dal successo per 1-0″.

Tutte le informazioni sul Manchester City

“CENNI STORICI SUL MANCHESTER CITY Il club deriva dal West Gorton Saint Marks, sodalizio fondato nel 1880 e ridenominato Ardwick A.F.C. nel 1887, per poi spostarsi nel 1897 a Hyde Road

– dove venne rifondato il 16 aprile dello stesso anno, con il nome di Manchester City Football Club.

I colori sociali sono il celeste, da cui deriva il soprannome Sky Blues, e il bianco: dal 1923 al 2003 il club ha disputato le partite casalinghe a Maine Road, impianto demolito nel 2004; dal 2003 disputa le partite casalinghe al City of Manchester Stadium.

Una storia che ha portato in dote, soprattutto nell’ultimo periodo, grande successo e blasone: nella bacheca del club figurano 10 campionati nazionali, 7 Coppe d’Inghilterra, 8 Coppe di Lega inglesi, 7 Supercoppe d’Inghilterra, una UEFA Champions League, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa UEFA e una Coppa del mondo per club FIFA.

È la quarta squadra d’Inghilterra per numero di trofei nazionali vinti (31) ed è diventata una potenza internazionale anche in Europa.

È una delle squadre da battere in Champions League: un test dal lavoro e dal peso specifico che va ben oltre la “semplice” posta in palio dei tre punti.

IL MANCHESTER CITY NELLA STAGIONE 2024/25 Partenza perfetta anche in questo campionato per la squadra guidata da Pep Guardiola – reduce da quattro vittorie consecutive, record nella storia della Premier League

– a dimostrazione di come sul lungo periodo la qualità di gioco e la quantità di talento del Manchester City resti davvero complicata da pareggiare.

Tre partite e tre vittorie contro Chelsea, Ipswich Town e West Ham, arrivate dopo il successo nel Community Shield ai calci di rigore contro il Manchester United –

nel derby che ha inaugurato la stagione e confermato la solita tendenza dell’ultimo decennio: alla fine vince, quasi sempre, il Manchester City. L’obiettivo è puntare sul quasi”.