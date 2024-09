Pellissier su Vlahovic: “E’ stato criticato alla Juventus…”

Sergio Pellissier, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del rendimento di Vlahovic in bianconero.

Sergio Pellissier, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Sportpaper.it, parlando anche della Juventus e delle difficoltà di Vlahovic negli anni a Torino, paragonandolo anche all’arrivo di Alvaro Morata al Milan: “Per me il Milan ha fatto un cambio che poteva non starci. Sono legato a Pioli, ma aldilà dell’affetto ha fatto 4 anni straordinari a Milano e non so se questo cambio fosse giusto. Leao ha sbagliato, è stata una scelta fatta dalla società e dall’allenatore e bisogna rispettarla. E’ mancanza di rispetto quello che ha fatto, anche se le qualità del calciatore sono fuori discussione, mi piace tanto, però non ti puoi comportare in quel modo”.

Un bilancio sulle punte del campionato di Serie A

Cosa ne penso degli attaccanti in Serie A? Mi piace particolarmente Lukaku e credo che con Conte possa tornare a fare veramente bene. Può essere però l’anno di Retegui visto che ora gioca in una squadra che crea tantissimo, procrea continuamente azioni da gol. Morata a meno che non inizi a far gol, poichè negli ultimi anni ne ha fatti pochi, potrebbe avere grosse difficoltà. E’ stata criticata la Juventus con Vlahovic, figuriamoci lui con la maglia del Milan”.