Juventus-Genoa, la moviola della partita. C’era il fallo di Bremer?

Nel successo di ieri della Juventus, l'arbitro Davide Massa ha diretto una partita corretta, aiutato anche dagli assistenti al VAR.

Nella vittoria di ieri della Juventus non ci sono state grandi proteste da parte di tifosi o dirigenti sull’arbitraggio. Un fatto raro in questo campionato, visti gli innumerevoli errori ammessi dalla stessa AIA. La gara è stata diretta da Davide Massa, arbitro d’esperienza in Italia, che è rimasto coerente per tutti i 90 minuti. Partita corretta con 5 ammonizioni in totale, tutte arrivate senza polemiche. Per i tifosi del Genoa resta qualche dubbio sul primo gol della Juventus, in cui reclamavano un fallo durante l’azione. Perplessi invece i supporter bianconeri sul rigore concesso al Genoa, arrivato soltanto dopo la segnalazione del VAR.

Il gol di Bremer, c’è fallo su Colombo?

Dopo 4 minuti di gioco è arrivato il vantaggio della Juventus con Gleison Bremer. La rete è arrivata dopo una serie di colpi di testa, prima di Frendrup ad allontanare, poi di Thuram e Kelly per far tornare il pallone dentro l’area di rigore. Proprio sul colpo di testa di quest’ultimo svetta Bremer che, a contrasto con Colombo, gonfia la rete battendo Bijlow. Da notare un particolare, ossia il fatto che l’attaccante del Genoa, in occasione del contrasto con il brasiliano, abbia perso uno scarpino. Sullo scontro areo non c’è assolutamente nessuna irregolarità: lo scarpino si è levato quando i due giocatori sono tornati con i piedi per terra. Con l’aiuto della moviola si vede che il piede destro di Bremer cade su quello destro di Colombo, sfilandogli lo scarpino. Un fatto completamente fortuito che non ha portato all’annullamento della rete.

Il rigore del Genoa

Al minuto 74 c’è la possibile svolta della partita. Bremer interviene sui piedi di Aaron Martin, stendendolo al limite dell’area di rigore. Massa ordina inizialmente un calcio di punizione dal limite. La posizione dell’arbitro era distante dal punto d’impatto, avvenuto nella zona centrale del campo. L’Haier-Cam ci ha aiutato da questo punto di vista. Le immagini sottolineano come il direttore di gara non potesse vedere dov’era la linea dell’area di rigore. Le immagini arrivate al VAR hanno corretto Davide Massa che, dopo qualche minuto, ha annunciato pubblicamente il calcio di rigore.

Cartellini, nessuna protesta

Il direttore di gara ha estratto per 5 volte il cartellino giallo durante la partita. 4 gli ammoniti per la Juventus (Locatelli, McKennie, Bremer e Thuram), 1 solo per il Genoa (Frendrup). Pesa solo l’ammonizione di McKennie, il quale era diffidato e salterà la gara contro l’Atalanta. Il texano è stato bravo ad abbassare la gamba, evitando un contatto in una zona alta che l’avrebbe esposto ad un potenziale cartellino rosso.

Le altre sanzioni sono arrivate quasi tutte per lo stesso motivo: interruzione di una potenziale occasione da gol. In questa categoria non rientra solo il cartellino ricevuto da Bremer, arrivato in occasione del penalty. Nonostante sia stato concesso il rigore l’ammonizione è rimasta a causa di imprudenza.