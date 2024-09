Juventus, il nuovo “Games Pack” per i tifosi: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del "Games Pack" per i tifosi.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Lasciata alla spalle la prima pausa stagionale in calendario, la Juventus è pronta ad affrontare un autunno ricco di impegni – a partire dalle sfide di campionato e passando poi a quelle di Champions League che vedranno impegnata la squadra guidata da Thiago Motta. Per non perdere gli appuntamenti in programma all’Allianz Stadium, Juventus ha deciso di proporre un nuovo “3 Games Pack” – in modo da seguire non una, ma ben tre sfide casalinghe dei bianconeri a un prezzo agevolato: scopriamo insieme questa novità!”.

Le novità

“NUOVO “3 GAMES PACK” A partire dalle ore 14:00 di oggi, venerdì 13 settembre, partirà la vendita del nuovo “3 Games Pack” che include una sfida di Champions League e due match di Serie A dei bianconeri all’Allianz Stadium, rispettivamente contro Stoccarda, Parma e Torino. Ci sarà un’unica fase di vendita aperta a tutti in cui sarà possibile scegliere un posto nei settori disponibili. Il posto acquistato sarà lo stesso per tutte e 3 le partite incluse nel pacchetto. L’acquisto potrà essere effettuato in formato e-ticket oppure tramite caricamento su Juventus Card. Acquista ora e risparmia con il 3 Games Pack: a partire da 36€/gara avrai l’occasione di assistere a 3 partite in casa contro Stoccarda, Parma e Torino risparmiando rispetto all’acquisto del singolo biglietto!”.