Tossani: "Vlahovic non è l'unico colpevole..."

Michele Tossani, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del rendimento di Dusan Vlahovic.

Michele Tossani, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a RBN: “Il serbo sta sbagliando, non solo fuori, anche in area e sotto questo aspetto ha le sue responsabilità. Ma non è l’unico colpevole. Il problema è più generale e riguarda in alcuni casi non appropriato di alcuni elementi in fase di possesso. Contro il Napoli, tanto per fare un esempio, mettere Koopeminers esterno significa perdere un giocatore quando il gioco entra nel vivo”.

Come utilizzare Vlahovic

“Come sfruttare al meglio le caratteristiche di Vlahovic per farlo rendere al meglio? Motta deve chiedergli più corsa in profondità e non venire incontro alla palla, il serbo deve essere affiancato meglio dai compagni di squadra. Nel match contro il Napoli ci sono stati diversi cross, ma spesso in area non c’era nessuno e questo ovviamente diminuisce la possibilità di fare gol. Thiago non fa un uso giusto di alcuni elementi a disposizione. Dusan va servito meglio senza pretendere che retroceda sulla trequarti. Falso nueve? Vedo molto bene Nico Gonzalez. In realtà l’ex viola per caratteristiche può essere un vero centravanti, in area ci sta molto bene”.