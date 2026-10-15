La Juventus deve migliorare la propria concretezza sotto porta e Gianni Balzarini accende i riflettori sulle difficoltà offensive della squadra di Luciano Spalletti. Il giornalista, attraverso il suo canale YouTube, ha analizzato gli errori commessi da alcuni attaccanti bianconeri, ponendo l'accento sulle responsabilità individuali e sulle possibili contromisure dell'allenatore.

Balzarini analizza gli errori di Kolo Muani, Woltemade e Conceição

Tra i giocatori finiti al centro della riflessione ci sono Kolo Muani, Woltemade e Conceição. La Juventus è riuscita in diverse occasioni a costruire situazioni pericolose, ma la scarsa precisione nelle conclusioni ha impedito alla squadra di capitalizzare pienamente le opportunità create.

Balzarini ha sollevato un interrogativo sul peso delle responsabilità dei singoli e sul ruolo dello staff tecnico: “Mi chiedo se gli errori sotto porta dei giocatori della Juventus, tra cui quelli di Kolo Muani, Woltemade e Conceição, siano colpa dei singoli o dell'allenatore”.

Un tema importante per i bianconeri, chiamati a trovare maggiore efficacia negli ultimi metri per non vanificare il lavoro svolto nella costruzione della manovra.

Spalletti, quali soluzioni per migliorare la fase realizzativa?

L'analisi del giornalista riguarda anche le possibili risposte di Luciano Spalletti. Quando gli errori sotto porta si ripetono, l'allenatore è chiamato a valutare se intervenire sulle scelte tattiche, sui movimenti degli attaccanti o sulle situazioni di gioco che portano alla conclusione.

Balzarini ha evidenziato proprio questo aspetto, chiedendosi quali contromisure possa adottare il tecnico davanti a errori di tale portata.

La questione non riguarda soltanto la capacità dei singoli di finalizzare, ma anche il modo in cui la squadra riesce a creare occasioni pulite e a mettere i propri attaccanti nelle condizioni migliori per segnare. La concretezza offensiva può diventare decisiva soprattutto nelle partite equilibrate, quando basta un episodio per determinare il risultato.

Juventus, il rendimento offensivo sotto osservazione

I prossimi impegni offriranno nuove indicazioni sul rendimento del reparto offensivo bianconero. La Juventus dovrà affrontare il Celta Vigo in Europa League e successivamente la Lazio in campionato, due appuntamenti importanti per valutare i progressi della squadra.

Il nodo sollevato da Balzarini resta aperto: gli errori dipendono principalmente dalle scelte dei giocatori oppure è possibile intervenire anche attraverso il lavoro tattico? Spalletti dovrà cercare risposte sul campo, con l'obiettivo di rendere la Juventus più incisiva e trasformare le occasioni create in gol.

Per una squadra che punta a competere ad alti livelli, migliorare la precisione sotto porta rappresenta un passaggio fondamentale per dare continuità alle prestazioni e ottenere risultati più convincenti.