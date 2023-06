Juan Cuadrado, difensore della Juventus con il contratto in scadenza il 30 giugno, non rinnoverà l'accordo con la Vecchia Signora.

Nel giorno della notizia del rinnovo di Rabiot, arriva un'altra news riguardante un calciatore in scadenza. Juan Cuadrado, difensore bianconero, non rinnoverà il proprio contratto con la Juventus, come riportato da goal.com.