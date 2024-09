Juventus, i convocati per il match con il PSV: c’è Danilo

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dei convocati per il PSV.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Oggi, martedì 17 settembre 2024, alle ore 18:45 la Juventus inizierà il suo cammino nella Champions League 2024/2025 ospitando all’Allianz Stadium il PSV Eindhoven, campione d’Olanda in carica e attualmente primo in classifica in Eredivisie a punteggio pieno con cinque vittorie in altrettante partite. Di seguito la lista dei convocati diramata da Thiago Motta per l’esordio europeo dei bianconeri. JUVE-PSV, I CONVOCATI 1 Perin 3 Bremer 4 Gatti 5 Locatelli 6 Danilo 8 Koopmeiners 9 Vlahovic 10 Yildiz 11 Gonzalez 15 Kalulu 16 McKennie 17 Adzic 19 Thuram 21 Fagioli 22 Weah 23 Pinsoglio 26 Douglas Luiz 27 Cambiaso 29 Di Gregorio 32 Cabal 37 Savona 40 Rouhi 51 Mbangula”.

Le parole di Thiago Motta

“Il formato di prima mi piaceva tantissimo, ma mi piace anche questo. Affronteremo squadre diverse ed è un lavoro sicuramente diverso proprio per questo motivo, però è stimolante e bello perché possiamo conoscere e studiare cose diverse da quelle che abbiamo visto fino ad oggi. Per il campionato non penso che incida, ma che cambi poco. Perché affrontando partita per partita, pensiamo solo a quella di domani e avremo sempre il tempo di lasciare indietro la partita precedente e focalizzarci a quella successiva, facendoci trovare pronti. Mi aspetto quello che mi aspetto da tutti gli altri. Lui sta bene e la squadra sta bene. Domani se giocherà darà il suo massimo come i compagni. E’ concentrato su quello che deve fare. In estate ha fatto un grande sforzo per arrivare alla nostra squadra. In questo momento è un in più, di qualità. Abbiamo solo giocatori forti in questa squadra e insieme possono fare grandi cose”.