C'è Juventus-PSV, la Champions... ma anche un botto di mercato!

La Juventus si prepara alla grande sfida di Champions League contro il PSV che segna il ritorno nella massima competizione Europea

La Juventus non vede l’ora di tornare in campo in Champions League, dalla quale manca da troppo tempo. La partita contro il PSV segnerà il ritorno in Europa (quella che conta) che allo stesso tempo vedrà anche Thiago Motta mettersi alla prova in una competizione in cui non c’è spazio né tempo per le attese e per la costruzione di un progetto che ha sicuramente bisogno di tempo. In questo senso possiamo affermare che la volontà del tecnico è sicuramente quella di non sfigurare ma va anche detto che il grosso del peso, di un match così, sarà sulle spalle di chi deve dimostrare ancora molto. E’ il caso di Dusan Vlahovic, su cui – in queste ore – stanno circolando notizie di diverso tipo e genere.

Juve-Psv significa tanto anche per Vlahovic

Secondo quanto viene riportato in questi giorni, infatti, il calciatore sarebbe nervoso per non essere riuscito ancora a spiccare il volo definitivamente. Il gol divorato contro l’Empoli pesa e questo – come sempre accade – ha portato buona parte dell’ambiente e mettere nel mirino Dusan, in special modo perché in questi giorni si parla anche di rinnovo di contratto e di uno stipendio da urlo, da 12 milioni di euro l’anno. Vlahovic non viene messo in discussione da nessuno all’interno della società, che lavora proprio al prolungamento fino al 2028 ma Ceccarini – il noto giornalista esperto di mercato – sembra confermare nettamente quello che è il piano per un nuovo colpo lì davanti.

C’è l’Inter su Jonathan David, ma a quanto pare anche Giuntoli lo starebbe seguendo in maniera importante. Lo aveva scelto come eventuale sostituto di Osimhen quando era al Napoli e adesso vorrebbe portarlo alla Juventus. Vale 50 milioni di euro ma ha il contratto in scadenza a Giugno. Ragione e motivo per cui l’idea di prenderlo a zero fa gola. E come. E’ una macchina da gol, è giovane e – come detto – può arrivare senza nessuna spesa. Staremo a vedere. Dusan – però – è avvisato. Intanto Michele Criscitiello ha detto qualcosa di chiarissimo su Thiago Motta e il suo operato <<<