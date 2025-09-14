Juventus, come sta Conceicao? Ecco come vuole gestirlo Tudor

L'esterno portoghese non era stato convocato nella gara contro l'Inter. Ecco come il tecnico croato potrebbe gestirlo per i prossimi impegni

La Juventus è chiamata ad archiviare il successo ottenuto nel derby d’Italia contro l’Inter. A bussare alla porta dei bianconeri ora ci sarà la Champions League, con il loro debutto previsto dopodomani contro il Borussia Dortmund. Oltre alle fatiche di coppa, però, Igor Tudor è chiamato a gestire la propria rosa anche in vista dei prossimi impegni. In particolare, il tecnico juventino dovrà tenere in considerazione la condizione fisica riguardante alcuni suoi calciatori, tra cui quella di Francisco Conceicao.

L’esterno portoghese, nello specifico, non era stato convocato per la gara contro l’Inter, e nella giornata di oggi si avranno maggiori informazioni utili per capire se potrà essere schierato in campo nel match di Champions contro il Borussia Dortmund. Sarà dunque necessario fare le dovute considerazioni, tuttavia la prudenza rimane il diktat da seguire: in effetti, il giocatore classe 2002 farà parte della gara soltanto se il fastidio muscolare sarà completamente superato. Il tempo a disposizione è poco, per questo motivo è più facile pensare che potrebbe essere disponibile a Verona. Vista la situazione, dunque, forzare Conceicao non avrebbe senso, né tantomeno rappresenterebbe la mossa ideale da intraprendere in questo momento.