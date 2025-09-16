Juventus, col Borussia Dortmund è anche una sfida tra talenti

Nel match di questa sera tra Juventus e Borussia Dortmund ci sarà anche spazio per assistere a un confronto tra giovani talenti

Stasera la Juventus sarà chiamata a offrire un’importante prestazione nella sua prima gara di questa edizione di Champions League. Gara che vedrà i bianconeri affrontare il Borussia Dortmund di Niko Kovac, squadra abituata a esaltarsi e a offrire performance degne di nota in campo europeo.

Quella di stasera, però, è anche una sfida nella quale si confronteranno anche giovani talenti di grandi prospettive. In casa Juventus ormai il nome di punta delle ultime giornate è sicuramente Adzic, protagonista assoluto della vittoria nel derby d’Italia. Nel Borussia Dortmund, invece, spicca in tal senso un giovane difensore italiano: si tratta di Filippo Mane, classe 2005, un anno in più di Adzic. Nato a Magenta (nel Milanese), il giovane difensore muove i primi passi nel settore giovanile del Novara. La Sampdoria si accorge delle qualità del giocatore, e per questo motivo decide di portarlo a Bogliasco. Alla fine del 2021, però, il club doriano si lascia scappare il giovane giocatore, acquistato dal Borussia Dortmund che gli fa firmare un contratto da professionista a 16 anni.

Allo stesso tempo, il giovane difensore è stato già convocato dall’ex ct Roberto Mancini per svolgere uno stage in Nazionale, colpito infatti dalle qualità di un giocatore che lo stesso Kovac sta inserendo nelle rotazioni della difesa giallonera in Bundesliga. Proprio a Dortmund, in particolare, stravedono per questo giovane difensore italiano di origini senegalesi; quest’ultimo spera di trovare spazio nella gara di Champions League contro la Juventus.