L’AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la quinta giornata di Serie A, rendendo noti i componenti della squadra che dirigerà Juventus-Atalanta. La sfida, in programma domenica 20 settembre, vedrà al fischietto Luca Zufferli, appartenente alla sezione di Udine. Per i bianconeri si avvicina dunque un nuovo impegno di campionato, con la squadra arbitrale pronta a gestire la gara e gli eventuali episodi più delicati.

Juventus-Atalanta, arbitra Luca Zufferli

La direzione dell’incontro è stata affidata a Luca Zufferli. Una designazione ufficializzata dall’AIA in vista di una sfida importante per entrambe le squadre, chiamate a confrontarsi nella quinta giornata del massimo campionato italiano.

Gli assistenti e il quarto ufficiale

Zufferli sarà affiancato dagli assistenti Tegoni e Colarossi, che opereranno sulle corsie esterne. Il ruolo di quarto ufficiale sarà invece ricoperto da Marcenaro, incaricato di supportare la direzione arbitrale a bordo campo e di seguire gli aspetti legati alla gestione delle panchine e delle sostituzioni.

VAR e AVAR, ecco chi ci sarà

Per quanto riguarda la squadra addetta alla tecnologia, la gestione del VAR è stata affidata a Marini, mentre Giua ricoprirà il ruolo di AVAR.

La designazione completa per Juventus-Atalanta è quindi la seguente:

Arbitro : Luca Zufferli

Assistenti : Tegoni e Colarossi

Quarto ufficiale : Marcenaro

VAR : Marini

AVAR: Giua

La squadra arbitrale è stata dunque definita: domenica all’Allianz Stadium sarà Zufferli a dirigere la sfida tra Juventus e Atalanta, valida per la quinta giornata di Serie A.