Juventus-Atalanta è anche Allegri vs Gasperini: i numeri

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulla gara di oggi. Ecco il comunicato: "Gian Piero Gasperini e Massimiliano Allegri sono i due allenatori che hanno pareggiato più confronti nelle loro sfide in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/1995): nove su 22 incroci (completano otto vittorie per l’attuale tecnico della Juventus, cinque per l’allenatore della Dea).

Si affrontano due dei cinque allenatori con più panchine in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria: 550 partite per Gian Piero Gasperini, 497 per Massimiliano Allegri; oltre a loro in top-5 Luciano Spalletti (559), Francesco Guidolin (545) e Walter Mazzarri (507).