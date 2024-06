Juventus, tutti gli assist di McKennie nella scorsa stagione

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sugli assist di Weston McKennie nella scorsa stagione.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Un’annata con numeri rilevanti quella di Weston McKennie che ha chiuso la sua stagione al sesto posto, nella classifica dei minuti in campo, dell’intera rosa della Juventus giungendo a 2950 giri d’orologio trascorsi sul rettangolo verde. Minuti di tanta corsa ma anche di assist per i compagni raggiungendo la doppia cifra (10) e conquistando la vetta della classifica dei passaggi decisivi della squadra. TUTTI GLI ASSIST DI WESTON MCKENNIE NELLA STAGIONE 2023/2024 10 il numero totale, suddivisi in 7 in campionato e 3 in Coppa Italia. Il primo in ordine cronologico è quello dello scorso 16 settembre contro la Lazio per la seconda rete di Vlahovic, l’ultimo, invece, nella semifinale d’andata di Coppa Italia, sempre contro i biancocelesti e sempre per la marcatura di DV9 che è il compagno che McKennie ha mandato più volte (6) in gol. In mezzo ai passaggi decisivi con la Lazio, per ben tre volte (col Frosinone in campionato, contro i giallazzurri in Coppa Italia e contro l’Atalanta in Serie A) il numero 16 ha fornito 2 assist a partita: a beneficiarne sempre DV9, ma anche Milik (in due occasioni), Yildiz e Cambiaso. 5 gli assist contro i ciociari con quello dello scorso 23 dicembre a Vlahovic per il successo finale, per arrivare a quota 10 con il colpo di testa di Lecce spinto in rete da Vlahovic”.