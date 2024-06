Juve, richiesta alta per Douglas Luiz: McKennie, Iling-Jr e 20 milioni

La Juve ci prova per Douglas Luiz ma le richieste dell'Aston Villa sono alte: le due parti sono vicine, si lavora per le cifre

La Juve è alla ricerca di rinforzi a centrocampo e tra i nomi presi in considerazione c’è quello di Douglas Luiz. Per rispettare i paletti del fair play finanziario l’Aston Villa dovrà chiudere una cessione entro il 30 giugno e per questo spinge per la vendita, ma al tempo stesso non farà sconti. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, infatti, la squadra inglese chiede McKennie, Iling-Jr e un conguaglio economico di circa 20 milioni di euro. Le due parti sono vicine ma i bianconeri vorrebbero abbassare un po’ la cifra. Il tempo stringe: nelle prossime due settimane l’affare potrebbe davvero diventare realtà.