Juventus, rinnovata la partenership con WTW: l’accordo

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del rinnovo dell'accordo con WTW.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Juventus e Willis Towers Watson (WTW) rinnovano la loro partnership: è infatti ufficiale la prosecuzione della collaborazione per i prossimi 5 anni, fino al 2029. Un rinnovo che celebra una forte sinergia e punta a raggiungere importanti obiettivi nel futuro. WTW continuerà dunque a essere broker e risk advisor ufficiale della Juventus, certificando l’unione di due società che sono veri e propri simboli di qualità italiana nel mondo: è particolarmente significativa, questa unione, perché accompagna WTW verso la celebrazione – nel 2028 – dei suoi 200 anni di storia. La partnership conferma ulteriormente il ruolo di WTW come consulente assicurativo dell’eccellenza sportiva, attento e impegnato nell’offrire soluzioni all’avanguardia e data driven. WTW si configura come partner ideale per affrontare le sfide uniche del mondo dello sport, promuovendone i valori sociali, con una forte attenzione all’inclusione e allo sviluppo di soluzioni dedicate alla salute e al wellbeing. WTW continuerà a svolgere la propria attività consulenziale e di intermediazione assicurativa per Juventus per i prossimi cinque anni. Supporterà Juventus nella gestione dei rischi attraverso la mappatura, la quantificazione, l’analisi quali-quantitativa dei rischi e la creazione di una governance strategica per la ritenzione e il trasferimento dei rischi al mercato assicurativo. Il rinnovo della partnership conferma inoltre l’importanza, per Juventus, della valorizzazione di partnership di lunga durata ispirate dalla progettualità e dalla capacità di evolvere insieme nelle rispettive realtà di mercato. Una partnership che rafforza ulteriormente il legame decennale tra le società”.