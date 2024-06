Juventus, Academy Wolrd Cup, tutte le informazioni sulla finale

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell'Academy Wolrd Cup.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Trentasei Academies provenienti da cinque contintenti e da ventisei nazioni differenti. Settantotto squadre – dal 2014 al 2011 – per un totale di oltre 900 atlete e atleti e 200 allenatori. La quinta edizione della Juventus Academy World Cup è stata, prima di tutto, una bellissima festa. Una festa in cui amicizia, divertimento e passione hanno giocato un ruolo primario, come accaduto anche nelle precedenti edizioni. Susa, Oulx, Sauze d’Oulx, Bardonecchia e ovviamente l’Allianz Stadium – quest’ultimo sede delle finali dei vari “Gold Group” – sono state le splendide cornici che hanno permesso il buon esito della manifestazione. Anche quest’anno è stato un vero e proprio successo e, come sempre, questo era il principale obiettivo dell’evento che si è concluso proprio nella serata di oggi – giovedì 13 giugno 2024 – con la cerimonia di chiusura all’Allianz Stadium alla presenza della Legend bianconera David Trezeguet che ha reso ancora più emozionante questo momento così speciale per le centinaia di atlete e atleti coinvolti. Detto dell’obiettivo primario, vogliamo chiudere il racconto di questi giorni con il dettaglio delle Academies vincitrici nelle rispettive categorie”.