Ascari: “La Juventus ha avuto un riscontro importante dall’U23”

Eugenio Ascari ha parlato del contributo delle seconde squadre: per l'agente, la prova della bontà del progetto sarebbe dimostrato dalla Juve

Intervistato a Tmw Radio, Eugenio Ascari ha parlato delle seconde squadre. Dopo Juventus e Atalanta, anche il Milan sarebbe pronto a iscrivere la sua Under23. Sul valore del progetto, l’agente ha detto: “È un tema dibattuto, in Italia purtroppo non esiste un campionato riserva e di conseguenza le squadre under 23 in Serie C rappresenta un motivo di crescita e di prestigio per la categoria. Le squadre che hanno iniziato a prendere parte a questo progetto, a cominciare dalla Juventus, hanno avuto un riscontro importante. Iling, Miretti, Fagioli e tanti altri sono cresciuti in under 23 e se Allegri non avesse avuto sott’occhio questi ragazzi non poteva utilizzarli in prima squadra”.