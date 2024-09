Zoff: "Motta? Sensazioni positive ma Juve non ancora al 100%" - JuveNews.eu

Intervistato da Tuttosport l'ex Juve Dino Zoff ha parlato del nuovo allenatore bianconero Thiago Motta e della lotta scudetto

Intervistato da Tuttosport l’ex Juve Dino Zoff ha parlato di Thiago Motta: “La sensazione, per quanto ancora parziale, è decisamente positiva. Chiaro, nell’ultima uscita contro la Roma è mancata un po’ di brillantezza per riuscire a portare a casa il risultato. Sono rimasto impressionato soprattutto dalla semplicità espressa dai bianconeri. La mano di Thiago Motta è già parecchio evidente sotto il punto di vista dello sviluppo della manovra. Ma la Juventus non mi è ancora sembrata al cento per cento, da quel punto di vista: mi aspetto una crescita, a livello di gioco, nelle prossime settimane”.

Juve, le parole di Zoff

Sulla lotta scudetto: “Metto l’Inter in pole position, senza dubbio: la rosa dei nerazzurri è quella più attrezzata in Italia e sono ripartiti da dove avevano lasciato. Penso però che la lotta possa essere aperta a diverse squadre, tra le quali anche il Milan e il Napoli: la loro stagione è iniziata con qualche disavventura, ma si tratta di progetti nuovi e dispongono di tutto il tempo per piazzarsi stabilmente ai vertici. Lì dove mi aspetto anche la Juventus, naturalmente. I bianconeri vanno annoverati ogni anno tra i candidati allo scudetto quasi, per definizione, e a maggior ragione dopo gli ultimi colpi di mercato”.