Juve, Vlahovic croce e delizia ma resta imprescindibile - JuveNews.eu

Nonostante gli errori Vlahovic resta fondamentale per la Juve: i numeri del serbo non mentono ma serve un vice

Thiago Motta ha dimostrato di amare le rotazioni tanto da variare praticamente tutti e in ogni ruolo. C’è però un giocatore che per caratteristiche e necessità è imprescindibile ed è Dusan Vlahovic. Nonostante le critiche, infatti, il bomber serbo ha giocato 7 partite su 7 in campionato da titolare, segnando 5 gol. Certo, errori come quello commesso contro il Cagliari sono costati diversi punti ai bianconeri, ma il suo apporto alla manovra della Vecchia Signora non si può discutere. Non a caso al termine della partita Motta ha detto: “L’errore di Vlahovic? Sono situazioni di gioco che capitano e capiteranno ancora. Ci sono altri aspetti su cui dobbiamo fare molto meglio per competere e continuare a crescere nel percorso”.

Juve, manca un vice Vlahovic

Tutti però, anche i migliori, hanno bisogno di riposare ogni tanto e in casa Juve Vlahovic è l’unica alternativa reale in attacco. Con Milik ancora infortunato manca infatti un bomber di riserva che possa far rifiatare il serbo. Per questo Giuntoli si è già messo alla ricerca di alcuni possibili rinforzi e ha individuato cinque nomi: Jonathan David, Samu Omorodion, Arnaud Kalimuendo, Lorenzo Lucca, Giacomo Raspadori. A gennaio la Juve potrebbe puntare uno di loro per regalare a Thiago Motta l’ultimo tassello che manca alla sua squadra.