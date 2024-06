Juve, in vendita i biglietti per la partita di rugby

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla partita di rugby organizzata all'Allianz Stadium.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Come vi abbiamo già raccontato qui, il 23 novembre 2024 l’Allianz Stadium ospiterà per la prima volta un evento non calcistico: la super sfida tra gli Azzurri del rugby e gli All Blacks. Sarà una grande serata di sport. Una serata da ricordare. Una serata alla quale non si potrà proprio mancare. Come acquistare, dunque, i biglietti per questo grande evento che la nostra casa ospiterà? A partire da giovedì 4 luglio 2024 gli abbonati bianconeri alla stagione 2024/2025 e gli Juventus Member potranno usufruire di una fase di vendita speciale avendo, così, la possibilità di acquistare per primi i biglietti per l’evento, scegliendo i migliori posti a disposizione. Come anticipato, la vendita riservata inizierà giovedì 4 luglio alle ore 10:00 e terminerà domenica 7 luglio alle ore 23:59. LE FASI DI VENDITA VENDITA RISERVATA ABBONATI Ogni abbonato, per accedere alla vendita riservata, dovrà inserire il numero della propria Juventus Card. Ogni abbonato potrà acquistare fino a un massimo di 2 biglietti. Potranno accedere alla fase di vendita riservata tutti gli abbonati alla stagione 2024/2025 (“Star”, “Full”, “Base”, “Under”) con abbonamento acquistato entro martedì 2 luglio. MEMBER Ogni Member, per accedere alla vendita riservata, dovrà inserire il numero di Membership disponibile all’interno del proprio account “MyJuve”. I Member che acquisteranno la Membership o lunedì 1 o martedì 2 luglio avranno la possibilità di accedere alla vendita riservata. Potranno accedere alla vendita riservata esclusivamente i possessori di queste tre tipologie di Membership: J1897, Black&White e Stadium. VENDITA LIBERA La vendita libera avrà inizio dalle ore 15:00 di lunedì 8 luglio”.