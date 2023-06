Juve, UFFICIALE l’acquisto di Milik: “Un privilegio giocare per questi colori”

Dopo le voci dei giorni scorsi, ora è ufficiale: la Juve ha acquistato a titolo definitivo Arek Milik dal Marsiglia per 6 milioni di euro più 1 di bonus. Ecco il comunicato ufficiale pubblicato dal club bianconero: "Arek Milik resta alla Juventus. L’attaccante polacco classe 1994, dopo la stagione giocata in bianconero in prestito, è ufficialmente un giocatore della Juve. Giocatore tecnico, intelligente e molto duttile, Milik ha saputo farsi apprezzare nell’annata appena conclusa non sono per i 9 gol realizzati tra campionato e Champions, ma anche per la capacità di adattamento e la continuità di rendimento. Sono state 39, alla fine, le sue presenze in stagione e in ognuna di esse ha dato tutto per la squadra, rappresentando una certezza. Ora, i tifosi juventini non vedono l’ora di riabbracciarlo in vista del ritiro, per ricominciare insieme. Arkadiusz Milik è uno da Juve. Adesso al 100%".