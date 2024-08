Juve U20, Magnanelli: “Ho insistito tanto sull’atteggiamento”

Intervistato da JTV l'allenatore della Juve U20 Magnanelli ha parlato della squadra e della sfida in programma contro il Genoa

Intervistato da JTV l’allenatore della Juve U20 Magnanelli ha detto: “Lavorare con dei ragazzi giovani è una novità per me e quindi sto conoscendo la categoria giorno dopo giorno, col passare del tempo lo farò sempre di più. Ho a disposizione uno staff tecnico importante che mi sta aiutando tanto, ho bisogno di loro per lavorare nel migliore dei modi con i ragazzi e crescere tutti insieme. Ai ragazzi dico sempre che l’aspetto tecnico e tattico è fondamentale ma non è la cosa più importante, ho insistito tantissimo sull’atteggiamento di squadra che dobbiamo tenere: la voglia di non arrendersi non deve mai mancare”.

“Sono molto curioso di confrontarmi con gli avversari – ha continuato -. Noi dobbiamo dare il giusto valore al risultato ma in questo momento è molto importante la crescita individuale e di squadra. Con il Genoa mi aspetto una bella prestazione negli atteggiamenti, nel modo in cui si è messi in campo, nel sacrificio da fare: ai ragazzi dico sempre che queste sono le fondamenta del nostro palazzo, poi tutto il resto sono piani che aggiungeremo col tempo. Mi aspetto una squadra combattiva, che affronta l’avversario a viso aperto consapevole che vincere non è facile ma che bisogna desiderarlo”.