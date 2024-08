Juve U20, Magnanelli: “Ci aspetta un campionato difficile”

Le parole dell'allenatore della Juve Under 20 Magnanelli al termine del torneo "Mamma Cairo", perso in finale contro il Torino

Niente da fare per la Juve Under 20, battuta in finale dal Torino nel torneo “Mamma Cairo”. L’allenatore della giovanile bianconera Magnanelli ha detto: “Un torneo bello e impegnativo, confrontarsi con squadre italiane strutturate, forti ed esperte è stata una buona occasione di crescita e riflessione. Siamo soddisfatti di quello che abbiamo visto, con due buone partite”.

Juve U20, le parole di Magnanelli

“Ora ci aspetta un campionato difficile e dovremo alzare i giri del motore per competere al top, il cammino è lungo e giorno dopo giorno si lavora per migliorare e per accompagnare i ragazzi nella crescita. Ci stiamo conoscendo sempre di più, andiamo avanti così, con la consapevolezza di essere una buona squadra”, ha concluso.