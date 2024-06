La Juve con una nota ha commentato la prestazione di Yildiz a Euro2024: la Turchia ha superato i gironi e affronterà l'Austria

Con un comunicato la Juve ha commentato il passaggio del turno della Turchia di Kenan Yildiz a Euro2024.

La Turchia di Yildiz supera i gironi: la nota della Juve

Ecco la nota: “La Nazionale di Kenan Yildiz, infatti, dopo il successo per 1-2 contro la Repubblica Ceca nell’ultima giornata della fase a gironi raggiunge il Portogallo – primo, ma sconfitto in questo ultimo turno 2-0 dalla Georgia – a quota 6 punti piazzandosi in seconda posizione nel Gruppo F e accedendo, così, al turno successivo della competizione. Kenan, titolare in questa sfida e sostituito soltanto al minuto 75, giocherà per la prima volta in carriera una fase a eliminazione diretta di un Europeo“. Ottima prestazione, quindi, per il talento bianconero, che si prepara ora a sfidare l’Austria.