Mussa: “Yildiz maturerà con Motta. Manca l’ultimo step”

Giovanni Mussa, allenatore, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Sicuramente per Yildiz sarà una fortuna avere Motta, perché è un allenatore moderno, gli darà una mano. Lo conosco da tempo il turco, salta l’uomo come pochi in Italia, perché li salta da fermo. E crescerà ancora con Motta. Bisogna però garantirgli quello che è il suo tempo di maturazione, non quello che vuole il tifoso. E sono sicuro che Motta gli permetterà di sbagliare facendo cosa sa fare. Nazionale? Cristante è migliorato, dal punto di vista tattico è un incontrista. Se si decide di giocare dietro lui ci sta, se dobbiamo avere il possesso palla non lo vedo utile. Se la metti sul tecnico, devi mettere dei palleggiatori”.