Juve, svelata la terza maglia 2024/25: c’è Fagioli come modello

Nicolò Fagioli è il modello nell'immagine della terza maglia della Juve stagione 2024/25: chiaro segnale da parte della società

La stagione è terminata da poche settimane ma per la Juve è già il momento di guardare al futuro. Per i bianconeri la prossima annata dovrà essere quella del riscatto, con la Vecchia Signora che dopo l’addio di Allegri si prepara a puntare tutto su Thiago Motta. Nel frattempo sul web cominciano già a circolare le prime immagini di quella che sarà la terza maglia 2024/25. Il sito Footy Headlines ha infatti pubblicato un’immagine del third kit della Juve, che sarà tutto completo nero, con un interessante pattern argenteo. Modello dell’immagine è Nicolò Fagioli. Questo è un chiaro segnale da parte della Juve: il centrocampista dopo la squalifica per calcioscommesse tornerà al centro del progetto.