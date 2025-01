Juve, le statistiche in vista del match con il Torino

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della partita con il Torino.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Il Derby della Mole è la prima gara del girone di ritorno che affronterà la Juventus, in programma sabato 11 gennaio alle ore 18:00 allo stadio Olimpico di Torino. HEAD TO HEAD Vediamo alcuni numeri a confronto sulle due squadre! Torino e Juventus hanno pareggiato 0-0 l’ultima sfida in casa dei granata in Serie A; le due squadre non dividono la posta in palio per due gare di fila nella competizione dal periodo tra il 1999 e il 2002 (0-0 nel primo incrocio, 2-2 nel secondo); Il Torino ha segnato solo due gol nelle ultime sette partite casalinghe di Serie A contro la Juventus, rimanendo a secco in sei di queste; in generale i granata non hanno segnato in 34 gare interne contro i bianconeri, almeno sei in più che contro ogni altra squadra nella competizione”.

Le altre statistiche

“Questa è la terza volta nella sua storia che la Juventus rimane imbattuta nelle prime 18 gare di un campionato di Serie A: era già accaduto nel 2011/12 e nel 2018/19; nel primo caso terminò il torneo senza perdere, nel secondo il primo ko arrivò alla giornata 28; La Juventus non perde da 26 partite di Serie A (9V, 17N); i bianconeri non hanno una striscia di imbattibilità così lunga dal periodo tra aprile 2018 e marzo 2019 (31 in quel caso, ma con soli quattro pareggi); La Juventus ha vinto l’ultima trasferta di campionato, 2-1 contro il Monza, e non ottiene due successi esterni di fila da dicembre 2023-gennaio 2024; La Juventus conta 82 sequenze su azione con almeno 10 passaggi terminate con un tiro o con un tocco in area, più di ogni altra squadra in questo campionato, ben 60 più del Torino (22); Nonostante sia solo in quinta posizione per attacchi diretti (31), la Juventus è la squadra che ha realizzato più reti da questa situazione di gioco (cinque) – il Torino conta 15 attacchi di questo tipo, più solamente di Monza (14) e Venezia (13)”.