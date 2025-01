Juve, le statistiche post-gara del derby con il Torino

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della partita con il Torino.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “La prima gara del girone di ritorno di Serie A si chiude con un pareggio per la Juventus. In casa del Torino il Derby della Mole numero 160 in Serie A si chiude sull’1-1: a Yildiz, a segno al minuto 8, risponde Vlasic nel primo dei due minuti di recupero del primo tempo. Di seguito le statistiche al termine della sfida tra granata e bianconeri: Kenan Yildiz è diventato il terzo giocatore più giovane ad andare a segno in entrambi i derby tra Juventus e Torino in una stagione di Serie A (19 anni e 252 giorni), dopo Bruno Nicolè (19 anni e 19 giorni nel 1958/1959) e Felice Borel (19 anni e 25 giorni nel 1932/1933)”.

Su Yildiz

“Kenan Yildiz è il primo giocatore della Juventus a trovare la rete in entrambi i derby contro il Torino in una stagione di Serie a partire da Cristiano Ronaldo nel 2018/2019. Quello di Kenan Yildiz (7’46”) è il gol più rapido segnato dalla Juventus dall’inizio di un derby contro il Torino in Serie A a partire da Paulo Dybala, dopo 2 minuti e 5 secondi il 4 luglio 2020. Kenan Yildiz (sei) è il secondo giocatore della Juventus capace di segnare più di cinque gol in Serie A prima di compiere 20 anni nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Moise Kean (sette). Pierre Kalulu (al 100° gettone nel massimo campionato italiano) è uno dei tre difensori nati negli anni 2000 che hanno collezionato almeno 100 presenze in Serie A, insieme a Raoul Bellanova e Andrea Cambiaso”.