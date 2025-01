Fagioli chiarisce: “Non mi sono rifiutato di correre a fine partita”

Nicolò Fagioli, calciatore della Juventus, ha detto la sua sui canali social, rispondendo ad una polemiche sul match di ieri.

Nicolò Fagioli, calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, rispondendo a delle polemiche sulla partita di ieri. Infatti, nelle ultime ore è circolato un video dove l’ex Cremonese, dopo il match con il Torino, si rifiuta di correre nel postgara. Ecco le sue parole di Fagioli su X: “Inutile creare polemiche dove non esistono. Escono video dove scrivono che mi sono rifiutato di correre a fine partita. Informatevi bene prima di scrivere cose non vere. A fine partita sono andato a prendere guanti e capellino per poi uscire e fare la corsa con i miei compagni. Per poi infine andare a regalare la maglia e i pantaloncini ai nostri tifosi presenti allo stadio”.

Il tabellino del match

“Reti: 8′ Yildiz. 45′ Vlasic Torino: Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Maripan, Sosa; Ricci, Linetty (71′ Tameze); Lazaro, Vlasic, Karamoh (64′ Pedersen); Adams. All. Vanoli. A disp. Paleari, Donnarumma, Walukiewicz, Masina, Sanabria, Dembele, Perciun, Dalla Vecchia, Njie. Juventus: Di Gregorio; Savona (70′ Cambiaso), Gatti, Kalulu, McKennie; Koopmeiners, Thuram; Yildiz, Douglas Luiz, Mbangula (76′ Weah); Nico Gonzalez. All. Thiago Motta. A disp. Perin, Pinsoglio, Rouhi, Fagioli, Adzic Ammoniti: 25′ Vojvoda , 47′ Coco, 61′ Douglas Luiz, 68′ Linetty, 94′ Walukiewicz Espulsi: 55′ Thiago Motta, 55′ Vanoli Arbitro: Fabbri”.