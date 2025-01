Sacchi: “Juve-Milan? E’ cambiato tutto nell’intervallo”

Arrigo Sacchi, ex allenatore, ha detto la sua sulla partita tra Juventus e Milan, match terminato 2-1 per i rossoneri.

Arrigo Sacchi, ex allenatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport: “E chi l’avrebbe detto alla fine del primo tempo? Io di sicuro no. Dopo l’intervallo ero convinto che la Juve avrebbe difeso il vantaggio e poi allungato. E invece la storia è improvvisamente cambiata. Questo fa parte del calcio. Direi, anzi, che è il bello del calcio. Theo sul gol di Yildiz? Ma come si può fare una diagonale simile? Significa non essere concentrati, non essere sul pezzo, non leggere lo sviluppo dell’azione. Però, dopo quell’errore, si è ripreso e questo testimonia che il carattere c’è”.

Sul Milan

“Credo che si tratti di un segnale positivo dopo l’avvicendamento in panchina. È chiaro che, dal punto di vista tattico, Sergio Conceiçao non ha avuto il tempo per incidere. Però la reazione nella ripresa c’è stata. Il gruppo, evidentemente, ha energie per ribaltare le situazioni negative e ha conoscenze calcistiche per affrontare anche un’avversaria difficile come la Juve. Chi è la favorita in finale? Risposta facile: l’Inter. I nerazzurri non sono forti, sono fortissimi. È una squadra matura, quella di Simone Inzaghi, sta crescendo partita dopo partita: ciò significa che c’è un grande lavoro alla base, che c’è un progetto da seguire”.