Juve, Savona: “Periodo travolgente, Motta e i giocatori mi stanno aiutando”

Le parole del giocatore della Juve Savona dal ritiro con la nazionale italiana under 21: "Motta mi ha detto di giocare con la mente lucida"

È stato un inizio di stagione di altissimo livello per Niccolò Savona, tra i protagonisti a sorpresa della Juve di Thiago Motta. Non a caso il terzino italiano ha conquistato anche la convocazione con la Nazionale italiana U21. Proprio dal ritiro con gli Azzurri il giocatore bianconero in conferenza stampa ha detto: “È stato un periodo travolgente. Sono molto contento e felice di questa convocazione, per me è la prima e spero ce ne siano altre”.

Juve, le parole di Savona

Su Thiago motta: "Sicuramente mi ha detto di giocare, entrare in campo sciolto con la testa lucida. Questo ti mette a tua agio e per questo mi sto trovando molto bene. Ma alla Juve quasi tuti mi stanno dando una grande mano, da Locatelli a Danilo, ma anche Gatti, Bremer e lo stesso Fagioli mi stanno aiutando".