Juve, Carnesalini: “Mbangula e Savona non mi sorprendono”

Carnesalini ha parlato dei talenti della Juventus Mbangula e Savona: il talent scout U20 dei bianconeri si è dichiarato non sorpreso da loro

Intervistato per Il Tirreno, Sergio Carnesalini, talent scout Under 20 della Juventus, ha parlato si Samuel Mbangula e Nicolò Savona. Ecco le sue parole: “Non sono sorpreso più di tanto dal rendimento positivo di questi ragazzi, perché li conosco e sono certo che non possono che migliorare”.

Carnesalini: “Mbangula e Savona scoperti da me”

Il talent scout ha proseguito: “Se la pressione mediatica potrà dar loro problemi? Mi auguro di no, però sanno che giocare nella Juventus significa anche questo. Mbangula? Anche lui è un altro ragazzo interessante che abbiamo portato a Torino. C’è stata poi la grossa opportunità per il difensore Nicolò Savona, che ha fatto il suo esordio nella prima giornata di campionato sostituendo Weah all’inizio del secondo tempo nella partita contro il Como e utilizzato poi dal primo minuto contro la gara vinta a Verona 3-0 andando anche in gol. Anche questo è un altro giocatore giovane che si è fatto trovare pronto”.