Juve, Salandin: “Thiago Motta è stato sorprendente e coraggioso”

Stefano Salandin ha parlato dell'allenatore della Juve, Thiago Motta: il giornalista ha esalto la preparazione del tecnico alla prima di A

Intervistato a Tmw Radio, Stefano Salandin ha parlato dell’allenatore della Juventus, Thiago Motta. In particolare, il giornalista si è soffermato sulla bontà delle decisione intraprese contro il Como che hanno condotto i bianconeri a un largo successo.

Salandin sull’operato di Thiago Motta

Ecco cosa ha detto: “Le scelte iniziali di Thiago Motta hanno stupito tutti. Le stesse scelte si sono poi trasformate sul campo in un bingo. L’allenatore ha avuto coraggio e quel pizzico di fortuna che non guasta. Il gol di Mbangula ha sbloccato l’inerzia di una gara bloccata. Resta l’intraprendenza di quelle scelte sorprendenti, come la stessa presenza di Mbangula, intuizioni che hanno dato ragione all’allenatore. Alla Juventus è stato tutto normalizzato internamente. Chiesa? Motta lo ha escluso dal progetto a giugno. Si tratta di un giocatore autoreferenziale e il tecnico della Juve lo ha capito”.