Juve-Roma, le formazioni ufficiali: Douglas Luiz ancora in panchina

Andiamo alla scoperta delle formazioni ufficiali scelte da Thiago Motta e De Rossi per la partita di Serie A tra Juve e Roma

Due vittorie nelle prime due partite giocate: il percorso della Juve di Thiago Motta in Serie A è stato fin qui perfetto. Ora però i bianconeri si preparano a sfidare un avversario di assoluto livello come la Roma: servirà una prestazione perfetta. In vista dell’inizio del match le due squadre hanno comunicato le formazioni ufficiali scelte dai rispettivi allenatori.

Juve-Roma, le formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Bremer, Cabal; Locatelli, Fagioli; Cambiaso, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. All. Thiago Motta

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Danilo, Koopmeiners, Gonzalez, Kalulu, McKennie, Douglas, Luiz, Rouhi, Conceicao

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Pisilli, Cristante, Pellegrini; Soulè, Dovbyk, Saelemaekers. All. De Rossi

A disposizione: Marin, Ryan, Smalling, Abdulhamid, Shomurodov, Pareds, Kone, Dybla, Dahl, Baldanzi, Zalewski, Sangare, Costa, Nardin, El Shaarawy