Juve, tutti i risultati dell’attività di base: la nota

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Sono stati molti gli impegni che hanno visto coinvolte tante delle nostre squadre nel fine settimana del 31 agosto – 1 settembre 2024: sono andati in scena quasi esclusivamente test match, tutti affrontati da sotto età dai nostri giovani bianconeri, oltre a due tornei a livello nazionale andati in scena tra Lombardia e Veneto. Buona lettura!

IL SABATO DELL’ATTIVITÀ DI BASE AMICHEVOLI REGIONALI Una nuova settimana di test match si è conclusa per la nostra Attività di Base. Andiamo a vedere nel dettaglio quali squadre, da sotto età, sono scese in campo in amichevole: nel week-end del 31 agosto – 1 settembre sono state 13 le nostre squadre impegnate in amichevoli.

Nello specifico, in ordine di apparizione in gallery: l’Under 13 di Mister Rossi, l’Under 13 di Mister Magri, l’Under 12 di Mister Cavaglià, l’Under 11 di Mister Saporito, l’Under 11 di Mister Comito, l’Under 11 di Mister Cara, l’Under 10 di Mister Bernardi, l’Under 10 di Mister Francisetti, l’Under 10 di Mister Perla, l’Under 9 di Mister Cuzzi, l’Under 9 di Mister Giglio, l’Under 8 di Mister Carlino, l’Under 8 di Mister Bertolotti e l’Under 7 di Mister Boscolo. Alpignano, Chisola, SCA Asti, Sisport e Volpiano le varie avversarie”.