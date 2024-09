Juventus, data ed orario della partita contro l’Empoli: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della partita contro l'Empoli.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulla partita contro l’Empoli. Ecco il comunicato: “La Lega Serie A, con il comunicato ufficiale n. 37, ha annunciato la calendarizzazione delle gare della 4ª giornata di Serie A, tra cui anche Empoli-Juventus. La sfida tra toscani e bianconeri sarà il secondo anticipo del sabato, dopo Como-Bologna, e sarà la prima gara per la squadra di Thiago Motta dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali: appuntamento fissato alle ore 18:00 del 14 settembre 2024 al “Carlo Castellani”. La Juventus, dopo la sosta, e prima dell’esordio in Champions League, se la vedrà appunto con i toscani, match visibile in esclusiva su DAZN.