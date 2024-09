Juve, il report dell’allenamento odierno: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell'allenamento odierno.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Dopo il pareggio a reti bianche di ieri sera – lunedì 2 settembre 2024 – contro la Roma, i bianconeri si sono ritrovati questa mattina alla Continassa. Lavoro fisico in campo per chi non ha giocato dall’inizio ieri, scarico come sempre il giorno post gara per chi è partito dall’inizio contro i giallorossi. Domani nuova giornata di lavoro per la squadra, con appuntamento fissato al mattino, senza la presenza dei giocatori convocati nelle rispettive Nazionali”. Per le prossime due settimane, alla Continassa rimarranno solo pochi giocatori, tra cui anche i nuovi acquisti.