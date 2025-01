Juve, il report dell’attività di base: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell'attività di base dei piemontesi.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Anche nella settimana (lunga) a cavallo tra il 2024 e il 2025 sono stati tanti gli impegni che hanno visto coinvolte le nostre squadre dell’Attività di Base: dai consueti test match – con squadre professionistiche e dilettantistiche – ai tanti tornei regionali, passando anche per la bella esperienza internazionale vissuta in Germania da una delle nostre squadre Under 12 guidata da Mister Cavaglià e Mister Angaroni e per ulteriori quattro esperienze altamente formative vissute rispettivamente in Emilia-Romagna dall’Under 12 di Mister La Pira e dall’Under 11 di Mister Saporito e in Lombardia dall’Under 10 di Mister Bernardi e dall’Under 8 di Mister Carlino. In questo settimana (lunga) – che ha tenuto conto anche dell’Epifania – non c’è stato spazio per le consuete gare ufficiali. Buona lettura!”.

“IL SABATO DELL’ATTIVITÀ DI BASE TORNEI REGIONALI UNDER 10 (BERNARDI) Secondo posto, da sotto età, per l’U10 di Mister Bernardi al torneo “Sotto l’albero Élite”, evento sportivo andato in scena a Settimo Torinese – in provincia di Torino – e dedicato a squadre dilettantistiche U11. La nostra U10 ha chiuso il torneo vincendo tre partite e uscendo sconfitta soltanto in una circostanza. SQUADRE AFFRONTATE (U10) CBS, Lascaris, Pro Eureka e Rivarolese.

Under 10 – Mister Bernardi | 04-01-2025 UNDER 9 (GIGLIO) Prima classificata, da sotto età, l’U9 di Mister Giglio al torneo “Sotto l’albero Élite”, evento sportivo andato in scena a Settimo Torinese – in provincia di Torino – e dedicato a squadre dilettantistiche U10. La nostra U9 ha chiuso il torneo vincendo tre partite e pareggiandone soltanto una. SQUADRE AFFRONTATE (U10) Lascaris, Pro Eureka, Rivarolese e Sisport.

Under 9 – Mister Giglio | 04-01-2025 UNDER 8 (CARLINO) Cinque vittorie, da sotto età, in altrettante partite per l’U8 di Mister Carlino al torneo “Sotto l’albero Élite”, evento sportivo andato in scena a Settimo Torinese – in provincia di Torino – e dedicato a squadre dilettantistiche U9. SQUADRE AFFRONTATE (U9) Gassino, Lascaris, Pro Eureka, Sisport e Vallorco”.