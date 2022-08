Receba! La star di Tik Tok ospite speciale in casa Juve

"Receba!", se avete un profilo Tik Tok avrete già capito di chi stiamo parlando. Iran Ferreira è una delle tantissime star di Tik Tok. Un influencer esploso sul web a suon di gol spettacolari ed un'esultanza che l'hanno reso un idolo per moltissimi ragazzi. Il brasiliano conta più di 18 milioni di follower su Instagram e più di 19 milioni su Tik Tok . Una vera e propria superstar internazionale. Dopo aver cominciato a fare video quasi per caso, le sue clip hanno cominciato a spopolare sul web, attirando l'attenzione di milioni di persone.

Il format dei suoi video è tanto semplice quanto efficace: skill alla Ronaldinho, gol da distanza siderale e un'esultanza inimitabile, "Receba, obrigado deus!". Il tifoso del Vasco da Gama è partito dal niente e nel giro di poco più di un anno ha conosciuto grandissime star del calcio internazionale come Neymar ed è stato invitato a visitare molte sedi di squadre professionistiche (tra cui il Vasco da Gama stesso). In Italia hanno stretto collaborazioni con lui Inter , Genoa... e anche la Juventus .

Oggi il club bianconero ha pubblicato su Instagram un reel che ritrae il fenomeno web all'interno del campo di allenamento della Vecchia Signora, che esulta con addosso la maglia della Juve. Una pubblicità non indifferente per la squadra torinese, sempre attenta a queste mosse di marketing. La speranza è che Iran Ferreira possa far conoscere il brand Juve anche al di fuori dell'Italia, magari tra i tantissimi giovani follower sudamericani della star di Tik Tok. In un momento in cui l'attacco della squadra di Massimiliano Allegri fa così fatica, forse il suo aiuto potrebbe tornare utile anche in campo. I bianconeri sono alla ricerca di un rinforzo e Milik sembra aver vinto il ballottaggio con Depay. Receba potrebbe essere la terza scelta: le giocate ci sono tutte... almeno su Tik Tok.