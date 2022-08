Scelto Milik, c’è l’accordo! I tifosi non la prendono bene: “Trovo patetico…”

Il famigerato summit alla Continassa fra Massimiliano Allegri e la dirigenza bianconera ha portato alla scelta di puntare su Arkadiusz Milik, piuttosto che su Depay. Accordo già trovato con l'Olympique Marsiglia per un prestito oneroso (2 milioni) e diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Non c'è ancora l'intesa con l'entourage del giocatore sull'ingaggio, ma i 3,5 milioni che percepisce attualmente l'ex Napoli non dovrebbero rappresentare un ostacolo.