La moviola di Juve-PSV: partita tranquilla per Hernandez - JuveNews.eu

L'analisi della direzione di gara dell'arbitro Hernandez nella sfida di Champions League tra Juve e PSV: la moviola

Buona la prima per la Juve nella nuova Champions League, che grazie alle reti di Yildiz, McKennie e Nico Gonzalez ha vinto 3-0 contro il PSV. Ottima prova per i bianconeri che hanno giocato una partita pulita, nel pieno rispetto dell’avversario. Proprio per questo la serata dell’arbitro Hernandez è stata particolarmente tranquilla, con appena 13 falli fischiati (7 per la Juve, 6 per gli olandesi). Nessun cartellino giallo estratto, nessun episodio dubbio: tanto calcio, azioni da gol ed emozioni. Una partita che potrebbe essere un esempio per tutto il calcio Europeo e non solo.