Juventus Primavera, vittoria schiacciante contro il Monza

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del match della Primavera.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulla Primavera. Ecco il comunicato: “La Juventus U20 ha superato 4-0 il Monza al campo “Ale&Ricky” dell’Allianz Training Center di Vinovo nel match valido per la 4ª giornata del campionato Primavera 1. Per i bianconeri, alla terza vittoria consecutiva, reti di Di Biase, Finocchiaro, Vacca e Lopez Comellas. LA PARTITA I giovani bianconeri danno sin da subito l’idea di voler prendere in mano la sfida e dare un’impronta decisa all’incontro del pomeriggio. Diverse le potenziali situazioni pericolose create nei primi minuti fino al quarto d’ora quando si palesa la prima vera occasione sul piede di Verde che da azione d’angolo impensierisce il portiere avversario. Al 24° la squadra di Magnanelli trova il vantaggio: ottimo scambio in mezzo al campo fra Finocchiaro e Crapisto, verticalizzazione in profondità per Di Biase che con precisione infila il pallone in rete portando avanti la Juventus U20. Alla mezz’ora poi c’è spazio anche per il raddoppio con una splendida conclusione di Finocchiaro dalla distanza che, si libera di un avversario, e poi scarica il pallone sotto l’incrocio dei pali. La prima frazione si chiude così con il punteggio di 2-0 ma con i padroni di casa che vanno molto vicini al 3-0 con Di Biase che non riesce però a spingere in rete la doppietta personale”.

Il secondo tempo

“L’avvio di ripresa è subito emozionante con una chance di andare in gol per parte: prima gli ospiti con Gaye vanno a un passo dalla rete dell’1-2 non centrando la porta davanti a Zelezny, poi Ripani colpisce la traversa con una conclusione sulla quale nulla avrebbe potuto l’estremo difensore del Monza. A metà secondo tempo i giovani bianconeri blindano i tre punti con il neoentrato Vacca che entra in area di rigore e, subito dopo una finta, firma col sinistro il 3-0. Dopo il legno bianconero arriva anche quello dei lombardi con Martins ma a sopraggiungere è anche il poker della Juve U20 con Lopez Comellas che, al debutto, va subito in gol sfruttando l’’assist di Vacca. Quest’ultima è l’ultima grande emozione di un match controllato e vinto dalla Juventus Under 20”.