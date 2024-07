Juve Primavera, vittoria in amichevole contro il Basilea

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla prima amichevole della squadra Primavera di Magnanelli.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “La stagione 2024/2025 della Juventus Under 20 è ufficialmente cominciata agli ordini di Mister Francesco Magnanelli con i giovani bianconeri che dallo scorso 23 luglio si sono spostati in Svizzera, con precisione a Basilea, per un miniritiro che si concluderà quest’oggi. Nel tardo pomeriggio di ieri è intanto andata in scena la prima amichevole (quest’oggi la seconda contro il Grasshoppers) per la formazione Primavera che ha superato il Basilea per 1-0. A decidere il test in terra svizzera è stata una rete di Scienza nella seconda metà della ripresa in quello che è stato l’unico gol del match. Mister Magnanelli ha dato spazio a tutti i giocatori a disposizione rivoluzionando, nel corso del secondo tempo, tutta la formazione offrendo minutaggio a tutti i giovani bianconeri. Quest’oggi poi, come detto, il secondo test prima di lasciare la Svizzera”.