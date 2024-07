Juve Primavera, il regolamento della Coppa Italia

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della squadra Primavera.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “La Lega Nazionale Professionisti Serie A ha reso noto il nuovo regolamento della Coppa Italia Primavera 2024/2025, a cui prendono parte le Società di Serie A, Serie B e Serie C ammesse dalla FIGC ai Campionati di competenza e partecipanti ai Campionati Primavera 1 e Primavera 2.

L’organico complessivo della competizione è quindi composto da un massimo di 52 squadre. FORMULA DI SVOLGIMENTO E FORMAZIONE DEL TABELLONE La Coppa Italia Primavera 2024/2025 si articola su otto turni successivi ad eliminazione diretta: primo turno preliminare; secondo turno preliminare; trentaduesimi; sedicesimi; ottavi di finale; quarti di finale; semifinali; finale.

Tutte le gare si svolgono a eliminazione diretta in gara unica e ottiene la qualificazione al turno successivo la Società che, al termine della gara, ha segnato il maggior numero complessivo di reti; in caso di parità, al termine dei 90 minuti regolamentari, si passa direttamente a battere i calci di rigore. Le Società partecipanti entrano nella competizione in tre momenti successivi: 16 squadre a partire dal primo turno preliminare; 28 a partire dai trentaduesimi; otto (“teste di serie”) a partire dagli ottavi di finale.

Le Società sono posizionate in un tabellone di tipo tennistico con posti dal n. 1 al n. 52, con le otto teste di serie – la vincitrice della Primavera TIM Cup 2023/2024 e altre sette Società meglio classificate al termine del Campionato Primavera 1 TIM 2023/2024 – sono posizionate nel tabellone con posti pre-assegnati dal n. 1 al n. 8, sulla base dei risultati sportivi della stagione sportiva 2023/2024. Gli altri posti nel tabellone a partire dal primo turno preliminare sono assegnati sulla base dei risultati sportivi della stagione precedente (ranking).

COME VIENE DEFINITO IL RANKING PER DISEGNARE IL TABELLONE Il Ranking viene determinato tenendo conto dei risultati conseguiti dalle Società partecipanti alla Competizione nei rispettivi Campionati della stagione precedente, come segue: Società vincitrice della Primavera TIM Cup 2023/2024 (numero 1); Migliori 7 Società partecipanti al Campionato Primavera 1 TIM 2023/2024; Società classificatesi fino al 17° posto nel Campionato Primavera 1 TIM 2023/2024; 2 società neopromosse dal Campionato Primavera 2 al Campionato Primavera 1 2024/2025 in base ai punti ottenuti al termine della “regular season” (CU LNPB n. 158 del 14 maggio 2024);

Società vincitrice della finale Play Off del Campionato Primavera 2 2023/2024 (CU LNPB n. 173 del 28 maggio 2024); la Società retrocessa dal Campionato Primavera 1 TIM 2023/2024 al Campionato Primavera 2 2024/2025; Le altre 28 Società che hanno partecipato al Campionato Primavera 2 2023/2024 sulla base di una classifica unica dei due gironi comunicata dalla LNPB al termine della “regular season”; Le 3 Società promosse dal Campionato Primavera 3 2023/2024 al Campionato Primavera 2 2024/2025 sulla base di una graduatoria comunicata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B”.