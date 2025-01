Juve, i precedenti in Champions League con il Brugge

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla Champions, parlando anche dei precedenti con il Brugge.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sul Brugge. Ecco il comunicato: “Chiamatelo Bruges, alla francese, oppure Club Brugge. I precedenti con la squadra belga che martedì 21 gennaio ospita la Juventus nella giornata 7 della League Phase di UCL sono in tutto 4. Tre le vittorie della Juve, in due doppi scontri. 1978: COPPA DEI CAMPIONI Non sorride alla Juve il primo doppio precedente con la squadra Belga. Siamo in semifinale di Coppa dei Campioni: il 29 marzo 1978 al Comunale la Juve passa grazie a un gol di Bettega, ma il ritorno è tutto da giocare. E in Belgio si capisce subito che non sarà semplice: al 3′ segna Bastijns, riequilibrando tutto. Equilibrio che travalica il 90′, nonostante un lungo possesso palla bianconero e numerose buone occasioni. Nei supplementari la Juve resta in 10 per l’espulsione di Gentile e, a soli 4 minuti dai calci di rigore, Van Der Eycken ci elimina dalla possibilità di giocare la Finalissima”.

Le altre gare

“2005: CHAMPIONS LEAGUE I bianconeri trovano due volte il Bruges nella fase a gironi dell’edizione 2005/2006 della Champions. La partita d’esordio della competizione si gioca nello stesso stadio dove i bianconeri sono attesi il 21 gennaio prossimo, e succede tutto nella ripresa: due gol, di Nedved e Trezeguet, indirizzano il match, solo parzialmente riaperto dalla marcatura di Yulu Matondo verso la fine. Al ritorno, al “Delle Alpi”, i tre punti alla Juve sono assicurati da Del Piero, con il suo gol al minuto 80. bruges_juventus60 BONUS TRACK: VIAREGGIO CUP, 2017 C’è un precedente legato alle giovanili fra le due squadre: gli ottavi di Finale della Viareggio Cup 2017. Juve e Bruges danno vita a una partita emozionante, terminata 2-2 ai tempi regolamentari e decisa solo dal dischetto, con vittoria della squadra belga”. Intanto ecco il report sulla vittoria della Next Gen<<<