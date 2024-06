Mercato Juve | Thiago Motta da urlo! 50 milioni di euro per…/ News

NEWS JUVE

Thiago Motta sembra avere le idee molto chiare rispetto alle prossime mosse di calciomercato della Juventus

Calciomercato, la Juventus in movimento

La Juventus ha ufficializzato l’approdo di Thiago Motta sulla panchina bianconera. Il futuro, ora, è presente. Un cambio radicale, quello voluto da Giuntoli che è passato da Allegri – criticatissimo – a Motta, il quale è stato capace di spedire il Bologna in Champions League. Nulla da dire sul lavoro del tecnico, ma allo stesso tempo vanno riconosciute ai rossoblù le grandi doti di operare sul mercato in maniera clamorosamente positiva. Per questa ragione adesso Giuntoli dovrà essere capace di costruire una rosa che possa essere all’altezza della situazione. Ossia che possa rispondere alle richieste del tecnico in primo luogo e a quelle di club, in seconda istanza. In tal senso, Motta sembra avere le idee chiarissime sui colpi da portare a termine.

Juventus: rivoluzione iniziata

Stando alle voci che circolano in maniera piuttosto insistente, infatti, la Juventus avrebbe messo nel mirino diversi calciatori. Tra questi, ci sarebbe Di Lorenzo il quale avrebbe ricevuto il contatto ufficiale con il mister bianconero. Ci sarebbe la disponibilità da parte del ragazzo al trasferimento a Torino. Un primo passo – questo – che va a confermare quello che da giorni andiamo scrivendo. E non è finita. Altri colpi sarebbero ora vicini.

Douglas Luiz è ad un passo: calciatore fortissimo. La Juventus si è mossa con largo anticipo e la volontà del club resta quella di chiudere entro breve. Allo stesso tempo anche il discorso legato a Morata non dispiace e Thiago Motta starebbe spingendo anche per Calafiori. Quest’ultimo, sarebbe una precisa richiesta del tecnico. La valutazione che viene fatta è di 50 milioni di euro. Facile che – dovesse approfondirsi il discorso – si possa trovare un punto d’incontro tra le parti a cifre più ragionevoli. Staremo a vedere. E sempre parlando di Juventue si mercato, attenzione: poco fa è arrivata una notizia clamorosa! <<<