Juve, Perinetti: “Accordo con Koopmeiners? Nulla di nuovo”

Perinetti ha parlato dell'operato della Juventus per arrivare a Koopmeiners: il dirigente non sarebbe sorpreso dell'accordo verbale presente

Intervistato per Sky Sport, Giorgio Perinetti ha commentato ciò che starebbe accadendo riguardo a Teun Koopmeiners e la sua decisione di lasciare l’Atalanta per la Juventus. Ecco cosa ha detto: “Tutti sappiamo come stanno le cose e lo facciamo tutti: prima di dare l’assalto ad un giocatore così importante, abbiamo il sì del giocatore, non un contratto scritto ma l’approvazione”.

Koopmeiners: “Situazione non fa bene alla Juve”

Il dirigente ha proseguito: “L’Atalanta aveva detto di volerlo tenere ma sappiamo che il ragazzo ha dato il suo sì alla Juventus e Gasperini ha voluto denunciare tutta questa situazione e l’atteggiamento non collaborativo del giocatore finché non andrà via dall’Atalanta che ha una partita storica tra pochi giorni. Tutto questo non fa bene nemmeno alla Juve che se sperava di avere uno sconto, ora sarà difficile”.