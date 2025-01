Juve, Perin: “Siamo in un momento molto difficile”

Intervenuto in zona mista al termine della partita contro il Benfica il portiere della Juve Perin ha parlato delle difficoltà della squadra

Intervenuto in zona mista al termine della partita contro il Benfica il portiere della Juve Perin ha detto: “Siamo in un momento molto difficile, dobbiamo prenderne atto. C’è da parlare poco e lavorare tanto. Accettiamo le critiche perchè le meritiamo. Esiste un solo modo per superare questo momento, compattarci tutti insieme, fare gruppo e continuare a lavorare. Non conosco altre ricette. Ci sono tanti giocatori che hanno giocato tante partite. Abbiamo 6 difensori fuori da inizio anno, a un livello come questo le energie fisiche e mentali sono tante. Chi ha giocato tante partite sta subendo questa situazione, è umano. Dobbiamo trovare il modo per superare questo momento”.

Juve, le parole di Perin

Sull'umore dello spogliatoio: "Ci siamo detti che l'unico modo per uscire da questo momento è stare ancora più insieme, lavorare più duramente, spronarci a vicenda per fare dentro lo spogliatoio e fuori gruppo positivo che ci unisca. Problema? Se lo sapessi ne avrei preso atto e lo avrei comunicato a tutti. Ci sono tanti giocatori che hanno giocato tante partite e non sono abituati. Giocare con la maglia della Juventus è pesante, giocare ogni tre giorni lo è ancora di più. Non è un'alibi ma dobbiamo fare i conti con la realtà. Ci sono le aspettative perchè siamo alla Juventus, in questo momento stiamo dimostrando di non essere all'altezza".