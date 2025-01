Del Piero: “La Juve è disordinata e disattenta”

Le parole dell'ex attaccante della Juve Alex Del Piero sulla partita della squadra di Motta contro il Benfica

La fase a girone unico della Champions League della Juve è terminata con una brutta sconfitta. Il 2-0 contro il Benfica è stata una batosta per i bianconeri, che ora dovranno quindi affrontare i playoff contro una tra PSV e Milan. In conferenza stampa: “Quando c’è una sconfitta siamo i primi a non essere soddisfatti. Ci sono cose da migliorare in fretta perché domenica abbiamo un’altra partita da giocare. Oggi ci è mancato negli ultimi metri a creare qualcosa in più, per il resto poco da dire. Abbiamo trovato una squadra che ha meritato di vincere. Noi dobbiamo migliorare veloce, recuperare i giocatori e preparare chi sarà disponibile per affrontare domenica l’Empoli”.

Juve, le parole di Del Piero

Al termine della partita l'ex attaccante della Vecchia Signora Alex Del Piero ai microfoni di Sky Sport ha detto: "La Juventus è disordinata e disattenta. Ha bisogno di essere aiutata, non solo dall'allenatore, ma anche dalla società. Evidentemente manca qualcosa: serve anche il supporto della società, non può dipendere solo dall'allenatore. Serve compattezza e unione per trovare una via d'uscita". Dello stesso parere anche Fabio Capello che ha poi aggiunto: "Avevamo previsto che giocare contro una squadra portoghese sarebbero andati in difficoltà e la Juve è andata in difficoltà. Contro queste squadre, tecnicamente valide, se non hai un centrocampo o una difesa che filtra bene vai in grande difficoltà".